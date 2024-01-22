Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свобода давно не там, где ее ищут

Свобода давно не там, где ее ищут

Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

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