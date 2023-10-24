Комп на крови от Blizzard, Far Cry в жанре Тарков-like, выбор Игры года Golden Joystick Awards… Ст...

Комп на крови от Blizzard, Far Cry в жанре Тарков-like, выбор Игры года Golden Joystick Awards…Старт голосования за «Игру года» по версии Golden Joystick Awards 2023, 26 минут геймплея и роликов Squadron 42, Metal Gear Solid: Master Collection Vol.
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