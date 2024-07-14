ТЭС в Ливане выведена из строя после обстрела израильской артиллерией

В ливанской государственной электрической компании Électricité du Liban заявили, что тепловая электростанция (ТЭС) в городе Марджаюн на юге страны выведена из строя в результате обстрела израильской артиллерией.
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