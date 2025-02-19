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Стенограммы катастрофы AZAL в Актау доступны всем сторонам расследования

Стенограммы катастрофы AZAL в Актау доступны всем сторонам расследования

Заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что стенограммы переговоров с пилотами самолета AZAL, разбившегося близ Актау, доступны всем сторонам, включая экспертов из Бразилии, Азербайджана, России и ИКАО.

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