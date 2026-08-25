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«Хаас» проведет частные тесты в Португалии для оценки скорости Форнароли и Камара – оба претендуют на место Окона

Команда «Хаас» организует частные трехдневные тесты на трассе Гран-при Португалии, для оценки скорости нескольких гонщиков.

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