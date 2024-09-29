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Хюттер о победном голе на 98-й и 100-летии «Монако»: «Не хотели играть дома вничью – это было бы разочарованием. Всегда нужно верить в своих игроков до конца» 

В рамках матча монегаски отмечали свой 100-летний юбилей. «Это футбол! Мы не хотели играть дома вничью, потому что это было бы разочарованием.

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