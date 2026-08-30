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«Шесть человек погибли, более 30 пострадали, среди них 10 детей»: что известно о ДТП с автобусом на Ставрополье

«Шесть человек погибли, более 30 пострадали, среди них 10 детей»: что известно о ДТП с автобусом на Ставрополье

Рейсовый автобус «Сетра», следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с КамАЗом на трассе «Кавказ»Ночью 30 августа на 3-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе поселка Иноземцево Железноводска произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

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