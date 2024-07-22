CNN: больше половины сенаторов-демократов поддерживают кандидатуру Харрис

Свыше половины сенаторов-демократов поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на выдвижение кандидатом от партии на пост президента на выборах, которые пройдут в ноябре этого года, передает телеканал CNN.
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