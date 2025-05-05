ЖЭК в Калужской области 5 лет не может рассчитаться с 67 работниками

У организации в Кременках Жуковского района с января 2021 года задолженность не погашена. 67 работников остаются без денегВ Кременках Жуковского района Калужской области ООО «ЖЭК-3» пять лет не может рассчитаться с 67 работниками.
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