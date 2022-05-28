Катя Гусева — о свадьбе с Филиппом Киркоровым: «В его жизни стало появляться больше женщин»

Личная жизнь Филиппа Киркорова в последнее время неизвестна никому. Однако несколько лет король эстрады часто появлялся в компании диджея Екатерины Гусевой.
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