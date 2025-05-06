Дрон «Владлен Татарский» снял, как уничтожает на ходу РСЗО HIMARS

В Сети появилось редкое видео уничтожения украинской РСЗО M142 HIMARS российским дроном-камикадзе. Операторы центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» ВС РФ обнаружили установку в момент, когда она совершала пуск ракет в районе Русина Яра (ДНР).
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