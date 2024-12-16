После столкновения двух «Лад» на автодороге Волгоград – Астрахань в больницу увезли 6 человек

В том числе и двоих несовершеннолетних. 15 декабря в 18:16 на 438-ом километре автодороги Волгоград – Астрахань (на территории Наримановского района) 34-летний водитель «Лады Гранта», при совершении обгона не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении ВАЗ-2109, которым управлял 42-летний мужчина.