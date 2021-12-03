Мужчина попал в больницу со вспоротым животом после вечеринки

33-летний мужчина со вспоротым животом попал в больницу в Ленобласти. Как стало известно РЕН ТВ, жителя Ставрополя с ножевым ранением госпитализировали из частного дома в поселке Соловьево, где он распивал спиртные напитки со своими приятелями.