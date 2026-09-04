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Воробьев о Кузнецове: «На 200% уверен, что он поможет «Сибири», если обойдется без травм и сконцентрируется на хоккее. Когда Женя в своей форме – это отличный игрок»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’  поделился ожиданиями от выступления форварда Евгения Кузнецова за « Сибирь ».

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