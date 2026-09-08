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Царьград

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Медрота "Север" внедрила мобильные медицинские решения в СВО

Медрота "Север" внедрила мобильные медицинские решения в СВО

Командир медроты группировки "Север" рассказал о значительном прогрессе тактической медицины в Специальной военной операции.

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