Крымские боксеры на пьедестале почета

Крымские боксеры на пьедестале почетаВ Чехове завершилось первенство России среди юниоров 17-18 летВсего в ринг вышло около 500 спортсменов из 81 региона необъятнойУ крымчан результаты следующие:Руслан ШихмамбетовКирилл ЛукьяновАнатолий РебедюкФедерация бокса Республики Крым@crimea24_sportЧитать … .
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