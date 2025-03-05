Астраханская полиция устроила погоню со стрельбой за 20-летним водителем без прав

Молодой человек на «Ладе» привлек внимание батальона ДПС, когда устроил на дороге дрифт. Инспекторы астраханского ГИБДД подали водителю сигнал об остановке, а он вместо этого прибавил скорость и попытался скрыться: полицейские бросились в погоню.
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