Правительство предложило защитить жилищные права родственников банкрота

Правительство представило в Госдуму два законопроекта, которые предполагают изменения в процесс продажи долей в общей собственности при банкротстве, особенно в отношении жилой недвижимости Основной момент заключается в том, что в случае банкротства одного из собственников, другим владельцам (чаще всего родственникам должника) будет предоставлено предпочтительное право на покупку его доли, пишут «Ведомости».
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