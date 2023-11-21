Правительство предложило защитить жилищные права родственников банкрота

Правительство представило в Госдуму два законопроекта, которые предполагают изменения в процесс продажи долей в общей собственности при банкротстве, особенно в отношении жилой недвижимости Основной момент заключается в том, что в случае банкротства одного из собственников, другим владельцам (чаще всего родственникам должника) будет предоставлено предпочтительное право на покупку его доли, пишут «Ведомости».