Пашинян и Лукашенко поспорили на саммите ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна готова организовать доставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна и армянской делегации на саммит ЕАЭС в Минске в мае, если они не смогут приехать самостоятельно.
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