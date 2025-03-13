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Лицо Герасимова сказало больше, чем слова: Жёсткие слова Путина. Реакция главы Генштаба

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Герасимов устал ни блеска в глазах ни желания шевелится какой-то отсраненный будто не его война
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21 час.
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