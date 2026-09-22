Пенсионера убило потоком воздуха от «Сапсана» в Ленобласти

На станции Георгиевская в Ленинградской области 21 сентября скоростной поезд Петербург—Москва воздушным потоком отбросил 63-летнего мужчину, ожидавшего на пешеходном переходе возле платформы; от полученных травм он скончался на месте.
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