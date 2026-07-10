"Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди.
Вице-премьер о дефиците топлива: «Мы должны признавать, что есть проблемы»
Комментарии
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Атом Мартин
защищать тыл тоже надо УМЕТЬ🥸
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4 н.
Виктор Гайдуков
Воры бездельники и, конечно же, лжецы должны строго и оперативно наказываться. Бардак, который порождается жадностью наживы и безответственностью, всегда и во всём приводит к поражению. Конечно. и при И.В. Сталине, лжецы и мздоимцы имели место быть, и жить безбедно, правда недолго. Каждая проблема и недоработка, а тем более ложь, воровство и взяточничество, порождающее круговую поруку, имеют Фамилию Имя и Отчество, а народу хотелось бы знать своих "героев". А иначе никак.
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4 н.
Sergey Kovalev
В России надо много что менять. В первую очередь нашу налоговую систему, выстроенную по принципу всех ободрать, а потом выдать подачки. НПЗ становится рентабельным при переработке от 3 млн. тонн нефти в год. Вот тебе и малые нефте-заводики.
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4 н.
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