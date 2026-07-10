Вице-премьер о дефиците топлива: «Мы должны признавать, что есть проблемы»

Виктор Гайдуков

Воры бездельники и, конечно же, лжецы должны строго и оперативно наказываться. Бардак, который порождается жадностью наживы и безответственностью, всегда и во всём приводит к поражению. Конечно. и при И.В. Сталине, лжецы и мздоимцы имели место быть, и жить безбедно, правда недолго. Каждая проблема и недоработка, а тем более ложь, воровство и взяточничество, порождающее круговую поруку, имеют Фамилию Имя и Отчество, а народу хотелось бы знать своих "героев". А иначе никак.