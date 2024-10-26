Стало известно, как смогли сбежать заключённые в Липецкой области

Осуждённые сделали два подкопа, один из которых был длиной 37 метров.фото: pixabay.com/ErikaWittlieb--> Шестеро заключённых исправительной колонии №2 Липецкой области сделали два подкопа, один из которых был длиной 37 метров.
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