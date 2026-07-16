Россиянам объяснили причину отсутствия распродаж и больших скидок на машины до конца года

Рассчитывать на большие скидки и распродажи новых легковых автомобилей в нынешнем сезоне не стоит. Участники рынка — производители, дилеры и импортеры — весь год стабильно удерживают складские запасы в равновесии, указал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.