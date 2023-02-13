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Американский офицер заявил о том, что США исчерпали все свои запасы ракет на Украине

Американский офицер заявил о том, что США исчерпали все свои запасы ракет на Украине

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл страшную правду об армии США. Это начало конца.По словам американского полковника, военные ресурсы США и их западных союзников, снабжающих армию Зеленского боеприпасами, стремительно сокращаются.

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