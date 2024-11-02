Тренер "Спартака" Станкович заявил, что не видел драку игроков в игре с ЦСКА

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что не может обсудить подробности потасовки, состоявшейся по ходу второй половины встречи.
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