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Водила

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Haval M6 или Jolion: личный опыт сравнения двух кроссоверов по цене 2 049 000 рублей

Haval M6 или Jolion: личный опыт сравнения двух кроссоверов по цене 2 049 000 рублей

Когда передо мной встал вопрос выбора между двумя самыми обсуждаемыми кроссоверами китайского бренда на российском рынке, я решил не полагаться на отзывы в интернете и рекламные обещания.

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