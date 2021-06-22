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За прошедшие выходные в Кузбассе утонули два человека

За прошедшие выходные в Кузбассе утонули два человека

Спасти не успели. Только за прошедшие выходные в Кузбассе утонули два человека. Следственный комитет начал проверку.

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