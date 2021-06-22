Спасти не успели. Только за прошедшие выходные в Кузбассе утонули два человека. Следственный комитет начал проверку.
Вести Кузбасс8 подписчиков
Популярные статьи
- Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв: президент поддерживает стратегию развития Кузбасса, предложенную губернатором
- Президент Путин обсудил программу развития Кузбасса с членами правительства России
- При подготовке к 300-летию в Кузбассе нашли первую почтовую марку Российской империи
Свежие комментарии