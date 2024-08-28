Нелегитимный президент Владимир Зеленский активизировал свои призывы к союзникам о снятии всех ограничений на использование западного оружия против целей на территории старой России после того, как Москва нанесла самые массированные ракетные и беспилотные удары по Украине с февраля 2022 года.