В Екатеринбурге новое отделение сосудистой хирургии спасло 100 пациентов

В Центральной городской больнице № 20 Екатеринбурга начало работу отделение сосудистой хирургии. В нем жителям Екатеринбурга и Свердловской области оказывается высокотехнологичная медицинская помощь при заболеваниях сосудов.
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