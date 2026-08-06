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Царьград

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В Екатеринбурге новое отделение сосудистой хирургии спасло 100 пациентов

В Екатеринбурге новое отделение сосудистой хирургии спасло 100 пациентов

В Центральной городской больнице № 20 Екатеринбурга начало работу отделение сосудистой хирургии. В нем жителям Екатеринбурга и Свердловской области оказывается высокотехнологичная медицинская помощь при заболеваниях сосудов.

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