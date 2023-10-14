В ХАМАС заявили о бое с израильскими военными у города Хан-Юнис

В окрестностях города Хан-Юнис на юге сектора Газа начался бой между «Бригадами Иззэддина аль-Кассама» ХАМАС и израильскими войсками, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное крыло палестинского движения.
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