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В ХАМАС заявили о бое с израильскими военными у города Хан-Юнис

В окрестностях города Хан-Юнис на юге сектора Газа начался бой между «Бригадами Иззэддина аль-Кассама» ХАМАС и израильскими войсками, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное крыло палестинского движения.

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