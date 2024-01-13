Президента Соединенных Штатов Джо Байдена необходимо привлечь к ответственности, пока американский лидер не начал мировую войну.
Володин: Байдена надо привлечь к ответственности, пока он не начал мировую войну
Комментарии
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Natalia Ivanova
Володин с луны свалился?? Байден уже ведёт мировую войну.
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17 час.
VG
Vasily Golov
Госдума даже не знает,кто имеет право инициировать судебный процесс в Верховном суде России.Давно пора через суд признать агрессором все страны,входящую в создание коалиционных сил и действовавших в оккупации Афганистана,оккупации Ирака и Сирии.Войска НАТО (США) до сих пор там.Не собираются выводить.Пора привлечь к судебному процессу потерпевших жителей этих государств.Володин говорит о Байдене.Госдума должна поручить СВ или Генпрокуратуре инициировать процесс и организацию работы со свидетелями.Московский суд дал определение Майдану,как государственный переворот,гражданин Украины В.Олейник подал иск.Госдума все думает.
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8 час.
Ирина Черных
Может быть Володин сначала привлечёт к ответственности тех, кто занимается строительством и ЖКХ у нас в России.
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8 час.
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