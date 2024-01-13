Володин: Байдена надо привлечь к ответственности, пока он не начал мировую войну

VG

Vasily Golov

Госдума даже не знает,кто имеет право инициировать судебный процесс в Верховном суде России.Давно пора через суд признать агрессором все страны,входящую в создание коалиционных сил и действовавших в оккупации Афганистана,оккупации Ирака и Сирии.Войска НАТО (США) до сих пор там.Не собираются выводить.Пора привлечь к судебному процессу потерпевших жителей этих государств.Володин говорит о Байдене.Госдума должна поручить СВ или Генпрокуратуре инициировать процесс и организацию работы со свидетелями.Московский суд дал определение Майдану,как государственный переворот,гражданин Украины В.Олейник подал иск.Госдума все думает.