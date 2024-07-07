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Вспомним, с чего всё начиналось... Ну да, предлагали тогда кацапы разного - но делали это без должного уважения!

Вспомним, с чего всё начиналось... Ну да, предлагали тогда кацапы разного - но делали это без должного уважения!

Есть такая добрая традиция у России - второе предложение будет хуже первого, но лучше третьего.  Глядя на развалины Салорейха, на Попасную и Бахмут, на Токмак и Авдеевку, Марьинку и Работино, на тысячи фрагментов тушек Торасов и Микол догнивающих по посадкам, на миллионы беженцев в Европе, всё время вспоминаю с чего начиналось: По итогам визита Президента Украины Виктора Януковича в Москву было подписано 14 документов.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Куда шли деньги кто нибудь интересовался то-то и кто будет  восстанавливать эту страну скоро-такую страну потеряли
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16 час.
АС
Анатолий Страшко
Правильно - потеряли! И быть её не должно. А ведь её и не было никогда. Её слепили на головную боль себе основатели советского государства. Стараясь очистить от влияния ляхов громадные территории. Так же и Белоруссию лепили. А сейчас имеем то, что имеем.
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15 час.

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