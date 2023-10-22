Метеоролог Позднякова: в Москве 23 октября пройдут сильные дожди

Рабочая неделя в Москве начнется с обильных осадков. В понедельник, 23 октября, прогнозируются дожди и до +8 градусов, сообщила «360» метеоролог, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
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