Компании стали чаще страховать ответственность своих директоров

Российские компании в 2023 году стали активнее страховать ответственность своих директоров и других топ-менеджеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на брокеров Remind и «Нобилис», а также страховые компании «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах».
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