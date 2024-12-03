Fox News: Трамп пригрозил Трюдо, что Канада станет 51-м штатом США

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если Оттава не найдет решение проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии