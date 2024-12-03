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Парламентская газета

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Fox News: Трамп пригрозил Трюдо, что Канада станет 51-м штатом США

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если Оттава не найдет решение проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.

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