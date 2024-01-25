Американский сенатор Пол обрушился на конгрессменов из-за России

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Леонид Ла Рошель

кто-то из этих людей (членов и 3,14ёзд Конгресса США — Прим. ред.)… застрял в текстурах 90-ых, когда ЕБН слил Россию так нагло и как казалось, бесповоротно, что никто не подумал даже её завоёвывать. Но, сцуко, времена меняются, меняется расклад сил, и только у пиндосов-отморозков плохие привычки, жить за счёт грабежа всего остального мира, остаются.