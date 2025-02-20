Украиной дело не закончится — русофобской Европе хочется сатисфакции Николай Патрушев увидел у западных стран признаки раскола На фото: помощник президента РФ Николай Патрушев Прошедшая в Мюнхене конференция по безопасности в очередной раз подтвердила отсутствие желания организаторов этого ежегодного форума объединить усилия для защиты мира.
Украиной дело не закончится — русофобской Европе хочется сатисфакции
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Eduard
Какая бы у ЕС нибыла армия,а ядерное оружие разрушит её быстро!
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19 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Бомбануть это просто . У них руководит великобритания. Старушку дер ляйн на покой. Она и так идет и ее мотает и качает. Тощая ... скоро ветром сдует. Землетрясение им надо повернуть с юга.
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13 час.
Юрий Ильинов
Вы правы. Великобрттания захватила ресурсы Украины, но у неё нет войск их удержать. Подбивает Европу ввести войска, но там растёт раздрай. Оставьте бомбы для Украины.
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7 час.
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