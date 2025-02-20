Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Вы правы. Великобрттания захватила ресурсы Украины, но у неё нет войск их удержать. Подбивает Европу ввести войска, н...Украиной дело не ...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Бомбануть это просто . У них руководит великобритания. Старушку дер ляйн на покой. Она и так идет и ее мотает и качае...Украиной дело не ...
  • Eduard
    Какая бы у ЕС нибыла армия,а ядерное оружие разрушит её быстро!Украиной дело не ...

Украиной дело не закончится — русофобской Европе хочется сатисфакции

Украиной дело не закончится — русофобской Европе хочется сатисфакции

Украиной дело не закончится — русофобской Европе хочется сатисфакции Николай Патрушев увидел у западных стран признаки раскола На фото: помощник президента РФ Николай Патрушев Прошедшая в Мюнхене конференция по безопасности в очередной раз подтвердила отсутствие желания организаторов этого ежегодного форума объединить усилия для защиты мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Какая бы у ЕС нибыла армия,а ядерное оружие разрушит её быстро!
Ответить
19 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Бомбануть это просто . У них руководит великобритания. Старушку дер ляйн на покой. Она и так идет и ее мотает и качает. Тощая ... скоро ветром сдует. Землетрясение им надо повернуть с юга.
Ответить
13 час.
Юрий Ильинов
Вы правы. Великобрттания захватила ресурсы Украины, но у неё нет войск их удержать. Подбивает Европу ввести войска, но там растёт раздрай. Оставьте бомбы для Украины.
Ответить
7 час.
наверх