Китай: 95 человек погибли и 403 человека пропали без вести, в том числе 341 иностранный гражданин, по состоянию на вечерние часы в результате ливневых наводнений в районах Расува, Нувакот и Дхадинг непальской провинции Багмати, а также оползня на пограничном переходе в порту Гиронг с китайским автономным районом Сизан.