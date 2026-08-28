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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В ВТБ оценили последствия для кредитного качества маркетплейсов от атак дронов

В ВТБ оценили последствия для кредитного качества маркетплейсов от атак дронов

Даже в стрессовом сценарии развития ситуации с атаками дронов на склады маркетплейсов кредитное качество этих компаний сильно не ухудшится, а последствия для бизнеса будут «посильными», считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

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