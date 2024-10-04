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Небензя: виновные в терактах на «Северных потоках» должны быть наказаны

Небензя: виновные в терактах на «Северных потоках» должны быть наказаны

Виновные в терактах на «Северных потоках» должны быть наказаны так, чтобы «никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия», заявил постоянный представитель России в ООН Василий НебензяT.

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