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«Марионеточнику надоело»: В США раскрыли, что ожидает Зеленского максимум через год

«Марионеточнику надоело»: В США раскрыли, что ожидает Зеленского максимум через год

Бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom раскрыла, что ожидает Зеленского максимум через год.

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