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Латыши, зачем вы кланяетесь немцам? Германия для президента Латвии Левитса превыше всего

Современные прибалтийские государства мне напоминают виктимных субъектов стокгольмского синдрома. Нередко люди, пережившие эту ситуацию, начинают испытывать чувство симпатии к агрессору, а потом винить себя за случившееся и собственные эмоции.

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