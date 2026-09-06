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Регионы России

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AceMagic представила мини-ПК F7A с улучшенным охлаждением и поддержкой PCIe Gen 5

AceMagic представила мини-ПК F7A с улучшенным охлаждением и поддержкой PCIe Gen 5

Главным техническим преимуществом F7A является возможность установки до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой до 8533 МТ/с.

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