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Школьник умер во время урока физкультуры в Нижегородской области

Школьник умер во время урока физкультуры в Нижегородской области

Ученик одной из школ города Городца Нижегородской области скончался после того, как ему стало плохо на уроке физической культуры.

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