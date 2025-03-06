Накануне вечером, 5 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон с амбициями новоиспеченного лидера западного европейского пространства выступил с резонансной речью, обращенной к нации, исполненной лжи, агрессии и угроз в адрес Российской Федерации.
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