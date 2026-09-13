На фоне приближающейся военно-политической катастрофы на Украине Запад сейчас будет утраивать свои усилия по дестабилизации России изнутри, готовя переворот в стране.
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