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Победа Франции 14:0, СКА перебросали 12:51, рекорды Панарина, Медведев проиграл в полуфинале итогового, речь Калешина и другие новости

1. Сборная Франции одержала крупнейшую победу в истории, уничтожив Гибралтар со счетом 14:0 в квалификации Евро-2024! Все результаты дня – здесь.

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