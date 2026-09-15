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5 Classic Sitcoms That Broke The Fourth Wall In Every Episode

5 Classic Sitcoms That Broke The Fourth Wall In Every Episode

These sitcoms broke all the rules of television by breaking the fourth wall and finding fun ways to acknowledge the audience or poke fun at being a TV show.

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