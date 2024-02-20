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"Абсолютная Россия": Сальдо указал на русские регионы под оккупацией Киева

"Абсолютная Россия": Сальдо указал на русские регионы под оккупацией Киева

Глава Херсонщины рассказал, какие территории Незалежной считает "абсолютной Россией".По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сразу четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией".

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