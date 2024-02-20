"Абсолютная Россия": Сальдо указал на русские регионы под оккупацией Киева

Глава Херсонщины рассказал, какие территории Незалежной считает "абсолютной Россией".По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сразу четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии